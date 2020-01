A che punto siamo con la politica energetica e climatica in Italia (Di lunedì 27 gennaio 2020) (Questo post è a cura di Margherita Bianchi, ricercatrice nel programma energia, clima e risorse dell’Istituto Affari Internazionali, con la collaborazione di Riccardo Antonucci, laureando alla Masaryk University di Brno e tirocinante nel programma Energia, Clima e Risorse dello IAI)L’Italia ha finalmente consegnato la versione definitiva del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (Pniec), il documento nel quale si stabiliscono gli obiettivi 2021-2030 sui diversi pilastri della politica energetica e climatica. Il piano era stato presentato nella sua versione abbozzata un anno fa, e dopo un’attenta revisione da parte della Commissione europea se ne richiedeva entro la fine del 2019 la versione definitiva. L’Italia non è però l’unica ritardataria, in buona compagnia con un’altra decina di altri stati ... huffingtonpost

marattin : Sapete cosa mi preoccupa di più? Uno in privato mi ha detto “tanto stasera vince lo stesso la Lega!”. Il punto è ch… - matteorenzi : La sfida dei riformisti oggi è contro la visione giustizialista della società. Le frasi di Travaglio sugli innocent… - DiMarzio : #Milan, dall'incontro con l'agente di Piatek ai contatti che proseguono per Florentino: il punto ? -