A 60 anni la nuova primavera della pentola a pressione Lagostina (Di lunedì 27 gennaio 2020) Milano, 27 gen. (askanews) – E’ un simbolo del made in Italy, un successo imprenditoriale che si intreccia con la storia della nostra cucina. La pentola a pressione Lagostina compie 60 anni, un traguardo al quale è arrivata con 89 milioni di fatturato a livello aziendale e una nuova tecnologia che semplifica l’utilizzo della pentola in sicurezza. Francesco Baldissera, direttore marketing Lagostina. “I sessant’anni della pentola a pressione, 60 anni della cucina italiana. Ripartiamo con un brevetto esclusivo, Lago easy’up, che distinguerà il prodotto da un punto di vista di sicurezza e design per una nuova esperienza per il consumatore. Abbiamo venduto negli ultimi 60 anni 25 milioni di pezzi siamo orgogliosi perchè è una storia 100% made in Italy, dalla ricerca e sviluppo al brevetto alla produzione che è ancora in Italia”. Già perchè ... notizie

