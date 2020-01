90 giorni per innamorarsi: Tim è gay? Le accuse di Jennifer dopo il primo incontro (Di lunedì 27 gennaio 2020) Chi sta seguendo le puntate di 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni su Real Time, si sta chiedendo in questi giorno come sono finite le storie raccontate dai protagonisti del reality. Ma dopo la puntata di ieri c’è anche un’altra domanda che imperversa sui social, come del resto era successo anche negli Stati Uniti. Parliamo della coppia formata da Tim Malcolm e Jennifer. Lui americano, lei colombiana: la ragazza che ha già una figlia è stata raggiunta dal giovane con il quale si sente telefonicamente e sui social da quasi un anno. Ma il primo incontro non è stato come lei avrebbe immaginato tanto da arrivare a mettere in dubbio il fatto che a Tim piacciono le donne… 90 giorni PER innamorarsi: TIM E’ gay? Come abbiamo visto nelle anticipazioni della prossima puntata di 90 giorni prima di innamorarsi, Jennifer arriverà a usare delle parole ... ultimenotizieflash

