Zoe Mallucci Instagram jeans come perizoma, lato b senza segreti: «Chiappata atomica, da mordere» (Di domenica 26 gennaio 2020) “La perfezione esiste”, ne sono certi i followers di Zoe Mallucci innanzi allo scatto che su Instagram ritrae un assoluto primo piano del suo lato b. Un dettaglio inappuntabile in un fisico altrettanto impeccabile, che i seguaci hanno avuto modo di ammirare nell’ultima edizione di Temptation Island Vip. Single tra le tentatrici del programma, Zoe si è fatta notare per la conoscenza approfondita con Andrea Ippoliti, allora fidanzato di Nataly Caldonazzo. La liaison tra i due è stata motivo di rottura tra il concorrente e la fidanzata, e non è riuscita ad evitare di far ricadere qualche antipatia sulla bella Zoe, considerata motivo di spaccatura della coppia. Zoe Mallucci Instagram, il lato b sbuca ‘atomico’ dagli shorts Ventunenne romana, Zoe si è fatta notare nel programma condotto da Alessia Marcuzzi per l’avvenenza e il fascino: virtù sempre più sfoggiate tra gli scatti ... urbanpost

