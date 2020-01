Zaniolo, domenica tra il sacro e il profano: visita dal Papa e pensiero al derby con la Lazio [FOTO] (Di domenica 26 gennaio 2020) Prima il sacro, poi il profano: domenica intensa per Nicolò Zaniolo che in mattinata ha partecipato alla messa in basilica vaticana, celebrata da Papa Francesco, e tra poche ore seguirà il derby della Capitale. Il giocatore della Roma sul proprio profilo Instagram dedica ai due momenti altrettanti post. “Un’emozione unica…da pelle d’oca” scrive in riferimento all’incontro col Papa, da cui alla fine della celebrazione ha ricevuto una Bibbia. Per quanto riguarda invece la stracittadina con la Lazio, che dovrà seguire lontano dal campo a causa del recente grave infortunio al ginocchio, il messaggio pubblicato nelle storie del social network è decisamente battagliero. In basso i due POST. Visualizza questo post su Instagram Un’emozione unica…da pelle d’oca Un post condiviso da Nicoló Zaniolo ... calcioweb.eu

laci_bacsi : RT @LaStampa: Oggi si celebra la I Domenica della Parola di Dio: «Teniamo il Vangelo in tasca, o apriamolo sul cellulare». A messa anche Za… - LucaCisternino1 : RT @LaStampa: Oggi si celebra la I Domenica della Parola di Dio: «Teniamo il Vangelo in tasca, o apriamolo sul cellulare». A messa anche Za… - LaStampa : Oggi si celebra la I Domenica della Parola di Dio: «Teniamo il Vangelo in tasca, o apriamolo sul cellulare». A mess… -