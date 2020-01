‘Ylenia Carrisi è viva e fa la giardiniera’: la nuova indiscrezione sulla figlia di Al Bano e Romina Power, la nuova foto (Di domenica 26 gennaio 2020) Nuove indiscrezioni sulla sparizione di Ylenia Carrisi Stando al giornalista Roberto Fiasconaro, Ylenia Carrisi sarebbe ancora in vita. L’uomo in questi anni ha realizzato ben tre libri sulla scomparsa della primogenita di Al Bano e Romina Power. Ma ora, nell’ultimo numero del magazine tedesco Freizeit Revue è stata pubblicata un’intervista al capo della polizia di New Orleans Warren J. Riley. Quest’ultimo sostiene che la figlia della storica coppia si troverebbe a Sant’Anthony’s, all’interno del convento greco-ortodosso di Phoenix, in Arizona. Il periodico, inoltre, ha pubblicato anche alcuni scatti del convento e della Carrisi come è oggi che avrebbe 49 anni. A confermare questa tesi ci ha pensato la detective della squadra omicidi del New Orleans Police Department Gwen Guggenheim. Raggiunta per un’intervista avrebbe detto che hanno dei nuovi indizi su ... kontrokultura

