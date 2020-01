Volley, Superlega 2020, 17ma giornata: Modena batte Ravenna e si riprende il terzo posto, Padova batte Sora e “vede” i play-off (Di domenica 26 gennaio 2020) Doppio successo casalingo per Padova e Modena nelle uniche due gare della domenica pomeriggio di un turno, il 17°, piuttosto spezzettato e non ancora concluso. La Leo Shoes Modena si riprende il terzo posto in classifica grazie alla vittoria bis nel derby emiliano-romagnolo contro una spenta Consar Ravenna. Al PalaPanini va in scena la replica del quarto di finale di Coppa giocato mercoledì e l’esito è sempre lo stesso: Modena domina e vince 3-0 contro Ravenna, che sta pagando dazio alle fatiche di dicembre e alla lunga sosta senza mezza squadra impegnata nei tornei di qualificazione olimpica. Rimescolano le carte i due tecnici rispetto alla sfida di Coppa: Bonitta non può contare sull’acciaccato Ter Horst e dunque getta nella mischia Cavuto nello starting seven, mentre Giani lascia a riposo precauzionale un affaticato Anderson e schiera Kaliberda in banda. Sembra di rivedere il ... oasport

