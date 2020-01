Volley, Champions League 2020: Civitanova non lascia scampo a Trento e avvicina i quarti (Di domenica 26 gennaio 2020) La strana aria domenicale di Champions fa bene alla Lube Civitanova che, dopo le prestazioni sofferte post-sosta, torna grandissima dominando (3-0) il derby che si sarebbe dovuto giocare un mese fa nella prima giornata del girone contro Trento che significa primo posto nel girone a punteggio pieno dopo tre giornate. Una bella Lube gioca sul velluto contro un Trento rimaneggiato che, a un certo punto, ha anche smesso di combattere, pensando alla trasferta di martedì a Istanbul che potrebbe rivelarsi decisiva per il secondo posto ed una possibile qualificazione come migliore delle seconde e pagando forse dazio allo sforzo di mercoledì quando ha saputo espugnare il campo di Milano per conquistare la prestigiosa final four di Coppa Italia. In casa Lube Juantorena ha vestito al solito i panni del trascinatore e tutti hanno fornito prestazioni di ottimo livello e, contro una Lube in palla, ... oasport

