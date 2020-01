Virus,negativi casi segnalati in Italia

negativi" i casi segnalati in Italia di sospette infezioni da 'CoronaVirus 2019-nCoV'. Lo rende noto un comunicato del ministero della Salute. "Le ulteriori verifiche fatte dalle autorità competenti sui casi segnalati si sono tutte rilevate negative. Nel frattempo -si legge in una nota- prosegue il monitoraggio costante dopo la riunione di oggi della task force del ministero della Salute".(Di domenica 26 gennaio 2020) Sono "tutti" iindi sospette infezioni da 'Corona2019-nCoV'. Lo rende noto un comunicato del ministero della Salute. "Le ulteriori verifiche fatte dalle autorità competenti suisi sono tutte rilevate negative. Nel frattempo -si legge in una nota- prosegue il monitoraggio costante dopo la riunione di oggi della task force del ministero della Salute".(Di domenica 26 gennaio 2020)

