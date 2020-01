Virus, negativi i casi sospetti in Italia. Un’infermiera da Wuhan: “I contagi sono 90mila” (Di domenica 26 gennaio 2020) “I casi di contagio sono 90mila“, sono le parole di Un’infermiera, riportate da TgCom24, che sosterrebbe di lavorare presso un ospedale di Wuhan, città focolaio del coronaVirus. Numeri decisamente diversi e decisamente superiori rispetto a quelli accennati da Xi Jinping, il presidente cinese che ha voluto spendere parole sulla spaventosa epidemia. Intanto arriva conferma da parte del Ministero della Salute Italiano sulla negatività dei test effettuati sui casi sospetti ricoverati nei confini nazionali. negativi i casi sospetti ricoverati in Italia Di venerdì la notizia di un caso sospetto a Bari e di uno a Parma: due donne sottoposte ad accertamenti col sospetto che quei sintomi potessero essere ricollegati al contagio da coronaVirus, risultate però entrambe negative ai test. Di oggi la notizia di un nuovo caso sospetto in Liguria: si tratta di un’altra donna anche lei rientrata ... thesocialpost

MediasetTgcom24 : Virus Cina, tutti negativi i casi segnalati in Italia #coronavirus - _ariannnn : RT @MediasetTgcom24: Virus Cina, tutti negativi i casi segnalati in Italia #coronavirus - LaVoceRedazione : ROMA. Virus Cina: tutti negativi i casi segnalati in Italia via @@LaVoceRedazione -