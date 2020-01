Virus cinese, Ministero della Salute: intensificati i controlli a Fiumicino e Malpensa (Di domenica 26 gennaio 2020) Si è riunita questa mattina la task-force del Ministero della Salute sul coronaVirus 2019-nCoV, alla presenza del Ministro, Roberto Speranza, e delle altre autorità coinvolte. Il Ministero rende noto che sono state rafforzate le dotazioni di personale medico e infermieristico e intensificati i controlli negli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa dove tutto procede regolarmente. Questa mattina al Ministero della Salute si è svolta la formazione del personale sanitario impegnato sulla questione. Al momento tutti i casi sospetti segnalati in Italia si sono rivelati infondati.L'articolo Virus cinese, Ministero della Salute: intensificati i controlli a Fiumicino e Malpensa Meteo Web. meteoweb.eu

