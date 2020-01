Virus cinese, buone notizie per l’Italia: i casi segnalati sono tutti negativi (Di domenica 26 gennaio 2020) buone notizie per l’Italia sul fronte del Virus proveniente dalla Cina. sono “tutti negativi” i casi segnalati in Italia di sospette infezioni da coronaVirus 2019-nCoV. Lo rende noto un comunicato del ministero della Salute. “Le ulteriori verifiche fatte dalle autorità competenti sui casi segnalati si sono tutte rilevate negative“, scrive il ministero. Nel frattempo, si legge nella nota, “prosegue il monitoraggio costante dopo la riunione della task-force di oggi del ministero della Salute sul coronaVirus (2019-nCoV)“.L'articolo Virus cinese, buone notizie per l’Italia: i casi segnalati sono tutti negativi Meteo Web. meteoweb.eu

