Virus Cina | Pechino vieta commercio animali selvatici

Pechino, 26 gen. (Adnkronos/Dpa) – Le autorità cinesi hanno vietato, a tempo indeterminato, il commercio di animali selvatici mentre Pechino è alle prese con l'epidemia CoronaVirus. La causa del Virus è ancora sconosciuta ma il focolaio dell'epidemia è stato ricollegato al mercato del pesce della città di Wuhan. Secondo quanto è stato riferito in questi giorni il mercato di Wuhan avrebbe venduto anche animali selvatici.

marattin : In Cina hanno ritenuto necessario costruire un nuovo ospedale per l’emergenza virus. La costruzione è iniziata ieri… - ignaziocorrao : I cinesi costruiscono un ospedale da 1000 posti per i pazienti di coronavirus da aprire entro il 3 febbraio. Tutto… - Agenzia_Ansa : Il virus cinese è arrivato in Europa, salgono a tre i casi confermati in Francia #coronavirus #ANSA -