Virus Cina: ministero sanità francese, oggi riunione con premier su rimpatri (Di domenica 26 gennaio 2020) Parigi, 26 gen. (Adnkronos) – “Con il premier, Edouard Philippe avremo una riunione a fine pomeriggio per valutare la questione dei rimpatri di circa 800 francesi espatriati in Cina. Saranno annunciate delle decisioni”. Ad affermarlo ai microfoni della radio francese ‘Rtl’ è il ministro francese della sanità, Agnès Buzyn.L'articolo Virus Cina: ministero sanità francese, oggi riunione con premier su rimpatri CalcioWeb. calcioweb.eu

