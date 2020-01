Virus Cina, la denuncia shock di un’infermiera: “Il governo parla di 2 mila contagi, ma siamo a oltre 90 mila” (Di domenica 26 gennaio 2020) Il presidente cinese Xi Jinping ha confermato che la diffusione del coronaVirus ha visto una decisa accelerazione dell’epidemia, ma ora è arrivato un video diffuso sui social che ha aumentato ancora di più l’allarme. Un’infermiera che lavora nell’ospedale di Wuhan, da dove è partito il contagio, parla di numeri ben più gravi e allarmanti di quelli ufficiali: “Oltre 90mila persone sono state contagiate. Aiutateci, attualmente le nostre risorse non sono sufficienti“, dice la donna. Il governo ha parlato di circa 2 mila contagi. Ma non basta. Pare infatti che circa cinque milioni di abitanti di Wuhan hanno lasciato la citta’ prima che venisse sottoposta a cordone sanitario per contenere l’epidemia di polmonite da coronaVirus, a causa dell’effetto combinato delle feste di Capodanno e dell’epidemia. Lo ha rivelato in una ... meteoweb.eu

