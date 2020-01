Virus Cina: 56 i morti, 2000 le persone contagiate dal nuovo coronavirus (Di domenica 26 gennaio 2020) Virus Cina: 56 i morti, 2000 le persone infette dal nuovo coronaVirus È aumentato a 56 il numero dei morti a causa del misterioso Virus che si è diffuso in Cina, mentre le persone infette dal nuovo coronaVirus sono circa 2000. Si tratta del nuovo, drammatico bilancio diffuso dalle autorità di Pechino. Nelle ultime 24 ore, sono morte 15 persone e almeno 688 nuovi casi sono stati confermati dalla Commissione nazionale per la Salute. Dei nuovi decessi, 13 si sono verificati nella provincia di Hubei, che comprende la città di Wuhan, considerata l’epicentro dell’epidemia. Pechino, intanto, ha annunciato un divieto temporaneo al commercio di animali selvatici. L’allevamento, il trasporto o la vendita di tutte le specie animali selvatici è vietato sino a quando non sarà finita “la situazione epidemica nazionale”. Il nuovo coronaVirus, infatti, si ritiene sia stato generato in ... tpi

