Vigolo, cade mentre si arrampica sul balcone di casa sua, Luigi Bettoni muore a 38 anni (Di domenica 26 gennaio 2020) Un uomo di 38 anni, Luigi Bettoni, è deceduto nella notte a Vigolo, piccolo centro in provincia di Bergamo, in seguito alla caduta dal balcone della sua abitazione di via Roma. Secondo le ricostruzioni avrebbe dimenticato le chiavi di casa e avrebbe quindi tentato di entrare nell'appartamento scavalcando il terrazzo. fanpage

