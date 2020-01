VIDEO Mikaela Shiffrin vince il superG di Bansko, l’americana trionfa in Coppa del Mondo: riviviamo la gara (Di domenica 26 gennaio 2020) Mikaela Shiffrin ha vinto il superG di Bansko, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. La statunitense si è imposta sul pendio bulgaro dopo aver già vinto la discesa di venerdì e ha così conquistato il sesto successo stagionale riuscendo a battere la nostra Marta Bassino di 29 centesimi. La fuoriclasse americana ha rafforzato il primo posto in classifica generale e la quarta Sfera di Cristallo è sempre più vicina. Di seguito il VIDEO della gara di Mikaela Shiffrin, vincitrice del superG di Bansko. VIDEO Mikaela Shiffrin, VINCITRICE superG Bansko: CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse oasport

