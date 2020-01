VIDEO Lisa Vittozzi seconda nella mass start di Pokljuka: highlights e sintesi della gara, primo podio stagionale dell’azzurra (Di domenica 26 gennaio 2020) Lisa Vittozzi ha conquistato un bel secondo posto nella mass start di Pokljuka, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. L’azzurra è salita sul podio per la prima volta in stagione e si lancia con grande ottimismo verso i Mondiali di Anterselva che andranno in scena tra poco più di due settimane. La sappadina è stata perfetta al poligono col 20/20 e si è dovuta inchinare soltanto al cospetto della svedese Hanna Oeberg mentre Dorothea Wierer ha pagato a caro prezzo due errori nell’ultima serie chiudendo in nona posizione. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della mass start femminile di Pokljuka, Lisa Vittozzi ha concluso al secondo posto. VIDEO highlights mass start Pokljuka, Lisa Vittozzi seconda: CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BIATHLON stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca ... oasport

