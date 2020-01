VIDEO Kobe Bryant, le giocate indelebili del fuoriclasse che ha segnato per sempre un’era della NBA (Di domenica 26 gennaio 2020) Si è spento in giornata, vittima di un fatale incidente in elicottero, la leggenda Kobe Bryant, uno dei più grandi giocatori nella storia del basket. Figlio d’arte, cresciuto in Italia e grande tifoso del Milan, Kobe ha giocato in NBA, con la maglia dei Los Angeles Lakers, per 20 anni (dal 1996 al 2016). In quest’arco di tempo Bryant ha vinto cinque titoli (2000, 2001, 2002, 2009 e 2010) e disputato, in tutto, sette finali. Inoltre, ha conquistato due titoli di MVP delle finals (2009 e 2010), uno di MVP della stagione regolare (2008), è stato selezionato per 18 all star game e ha fatto parte 11 volte dell’All-NBA first team. Con la maglia della nazionale statunitense, inoltre, ha conquistato due Ori olimpici a Pechino 2008 e a Londra 2012. Negli anni Kobe, che attualmente siede al quarto posto nella classifica dei migliori marcatori all time della storia NBA, si è reso ... oasport

