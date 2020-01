Via Santa Teresa degli Scalzi, blitz Asl: negozi abusivi, pane, carne pesce e dolci sequestrati (Di domenica 26 gennaio 2020) Via Santa Teresa degli Scalzi, blitz di Asl e Nas, raffica di sequestri e denuncia dopo 34 ispezioni in esercizi commerciali. Sotto sequestro circa 180 chilogrammi di merce: pane, salumi, formaggi e dolci. Sigilli ad un laboratorio di generi alimentari. Nel mirino macellerie, genepesca, minimarket. fanpage

MariaDeSena4 : VIVA LA PAROLA DI DIO CHE È VIA VERITÀ E VITA. SE VOGLIAMO VIVERE DAVVERO NON CI RESTA CHE LEGGERE E AMARE LA… - billcarsonart : Quando, levandomi dal tavolino, mi affaccio al balcone della mia stanza da studio, l'occhio scorre sulle vetuste fa… - fattidinapoli : Napoli: Sicurezza alimentare, Nas e Asl Napoli 1controllano gli esercizi di via Santa Teresa... - -