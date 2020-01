Veterinario gratis per chi adotta nei canili: ecco dove (Di domenica 26 gennaio 2020) adottare un animale a quattro zampe dal canile è uno dei gesti più nobili che possiamo fare. L’amore di quel cucciolo peloso che entra nelle nostre vite ci regala emozioni e gioie infinite. Per tutti coloro che decideranno di adottare un cane o un gatto ci sono importanti novità: un Veterinario gratis e il rimborso di alcune spese destinate proprio ai nostri animali. La proposta, diventata già legge nella regione Umbria dovrebbe presto estendersi in tutta Italia come manovra per frenare l’abbandono degli animali e fornire un supporto concreto a chiunque svolga questo gesto d’amore. Se ne parla da tempo ma è soltanto di recente che in Umbria è entrata in vigore una legge che prevede un rimborso totale di tutte le spese veterinarie sostenute per il proprio cane o gatto, a patto che l’animale sia stato salvato dal canile. Questa disposizione ha un duplice obiettivo, quello di fermare il ... dilei

