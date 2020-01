Verona Lecce 2-0 LIVE: squadre in campo per il secondo tempo (Di domenica 26 gennaio 2020) Allo Stadio Bentegodi, la 21ª giornata di Serie A 2019/20 tra Verona e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Giuseppe Francesco D’Amato, inviato a Verona) – Allo Stadio Bentegodi di Verona, Hellas Verona e Lecce si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Verona Lecce 2-0 MOVIOLA 1′- Si parte a Verona! 4′- Lancio in profondità per Lapadula che salta Silvestri ma tira addosso a Rrahmani. Azione comunque fermata per offside. 12′- Una bella triangolazione del Verona porta Verre al tiro dal limite, palla di poco fuori. 15′- Giallo per Tachtsidis, che ostacola Amrabat al limite dell’area. 19′- GOL DEL Verona! Corner di Veloso e stacco magistrale di Pawel Dawidowicz! Primo gol in A per il polacco! 22′- Cross di Lazovic per Pessina, che ... calcionews24

