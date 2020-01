Verissimo, Eleonora Abbagnato: “Mia mamma è malata, ha la leucemia. Lascio l’Opéra” (Di domenica 26 gennaio 2020) “Lascio l’Opéra di Parigi perché mia mamma è malata. Le sono sempre stata accanto, ci sentiamo spesso al telefono, ma ora rientrando in Italia spero di riuscire a starle vicino e di essere forte. I ruoli cambiano”. Così l’etoile Eleonora Abbagnato ha spiegato a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, la sua decisione di abbandonare dopo 28 anni di carriera il palcoscenico parigino per rientrare in Italia ad accudire la madre Piera, malata di leucemia. “Quando hai un sogno, una mamma forte ti dà la voglia di metterci tutta te stessa – ha proseguito la ballerina -. Io ho lasciato la mia famiglia a dieci anni e tutto mi dicevano che l’Opéra era inarrivabile. La mamma mi sosteneva da lontano, sempre. Mi diceva di non mollare e che, se mi sentivo triste, dovevo tornare a Palermo. Ha tenuto la famiglia solida. Adesso ha questa malattia brutta“, ha ... ilfattoquotidiano

