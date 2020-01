Venezia-Trapani: probabili formazioni, quote e dove vederla (Di domenica 26 gennaio 2020) Venezia-Trapani: probabili formazioni, quote e dove vederla Venezia-Trapani è un match valido per la 21esima giornata del campionato di Serie B: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00 di domenica 26 gennaio allo stadio Penzo di Venezia. Il Venezia è fuori dalla zona playout per via della migliore differenza reti nei confronti dell’Empoli, che ha ottenuto gli stessi punti nel girone d’andata, ovvero 23. Quello dei lagunari è stato un rendimento deficitario e mai costante: non a caso, nelle ultime cinque partite è arrivata soltanto una vittoria, nell’ultimo turno contro la Cremonese. La squadra veneta punterà tutto su un mercato all’altezza per uscire dalla zona calda e assicurarsi una tranquilla salvezza o, chissà, una qualificazione in extremis ai prossimi playoff, al momento più sogno che obiettivo. Il Trapani si trova al penultimo posto in ... termometropolitico

trapani24h : Venezia – Trapani, Dionisi: “Molinaro potrebbe giocare dal primo minuto, perdiamo Casale e … - palermo24h : Trapani calcio, contro il Venezia con il rebus formazione - trapani24h : Venezia-Trapani, scontro salvezza da non sbagliare: live su DAZN -