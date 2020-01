Velvet Collection le puntate su Rai Premium lunedì 27 gennaio (già su RaiPlay) (Di domenica 26 gennaio 2020) Velvet Collection su Rai Premium la seconda stagione in prima visione tv ma già disponibili su Rai Play. Le puntate del 27 gennaio Due nuove puntate della seconda stagione di Velvet Collection su RaiPremium, due puntate ancora più important del solito perchè, probabilmente per un problema tecnico, la sesta puntata in onda lunedì 27 gennaio, non è inserita nel catalogo di Rai Play. Chissà se dopo la trasmissione tv sarà inserita… Intanto ecco le trame delle due puntate del 27 gennaio. 2×05 – 2×06 Quando meno te lo aspetti: La serata di Clara presso il consolato ha un risvolto imprevisto quando Omar le chiede di accompagnarlo a Teheran. Deciso a proseguire le sue indagini, Mateo li segue in Medioriente scortato dal suo assistente Julian. Tutto per una donna: Mentre a Barcellona la galleria rimane chiusa al pubblico per problemi strutturali dell’edificio, a ... dituttounpop

