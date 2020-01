Usa, contro il tumore ovarico l’Ocra finanzia per la prima volta un progetto non americano: è italiano (Di domenica 26 gennaio 2020) Per la prima volta un finanziamento della Ovarian Cancer Research Alliance (Ocra), assegnato tramite una selezione molto competitiva che coinvolge come valutatori i maggiori esperti mondiali nella ricerca sul tumore ovarico, va a un laboratorio al di fuori degli Stati Uniti: Ugo Cavallaro, direttore dell’Unità di ricerca in ginecologia oncologica dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo), è il primo ricercatore italiano ed europeo ad aver ottenuto, con il suo gruppo, un finanziamento dalla più antica e più grande charity dedicata al tumore ovarico nel mondo, con sede a New York. “Il finanziamento Ocra ci onora – dichiara Cavallaro – e ci conferma l’eccellenza Ieo nella ricerca e nella cura del tumore ovarico a livello nazionale ed internazionale. Il nostro progetto studierà l’effetto del microambiente tumorale sulle cellule staminali del tumore ... ildenaro

