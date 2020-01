Uomini e Donne: gossip Giordano Mazzocchi e Vittoria Deganello, l’ex corteggiatrice rompe il silenzio (Di domenica 26 gennaio 2020) Vittoria Deganello ha rotto il silenzio sul gossip che la vede impegnata con Giordano Mazzocchi. Ecco le dichiarazioni dell’ex corteggiatrice Uomini e Donne: gossip Giordano e Vittoria, lei rompe il silenzio Qualche mese fa nel web stava circolando la notizia che Giordano Mazzocchi avesse un nuovo amore, ovvero Vittoria Deganello. Vi ricordate di loro? Lui è stato un corteggiatore e poi il fidanzato di Nilufar Addati con la quale poi ha anche partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip. Lei ha corteggiato ed ha avuto una relazione di qualche mese con Mattia Marciano. In poco tempo i rumors sulla storia tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne sono scomparsi per poi ricomparire in questi giorni. Secondo qualche sito di gossip la loro storia sarebbe certa e ci sarebbero già liti che hanno messo in crisi il rapporto. Tuttavia, Giordano aveva smentito proprio a ... kontrokultura

guerini_lorenzo : Varata la FREMM #EmilioBianchi #Fincantieri. Consegniamo al Paese uno strumento di altissima tecnologia frutto dell… - GiuseppeConteIT : Un grande in bocca al lupo ai 326 giovani ufficiali allievi che stanno frequentando la Scuola Ufficiali Carabinieri… - matteosalvinimi : #Salvini su #Gregoretti: Chi mi ritiene un criminale, mi mandi a processo. Ma trovi poi un tribunale bello grande:… -