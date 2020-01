Uomini e Donne, anticipazioni: Giovanna Abate è la nuova tronista (Di domenica 26 gennaio 2020) La redazione di Uomini e Donne ha proposto il trono a Giovanna Abate, è lei la nuova tronista del Trono Classico È stata registrata ieri 25 gennaio una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, come molti sospettavano e speravano la nuova tronista è Giovanna Abate, la non scelta di Giulio Raselli. Durante il suo percorso in trasmissione la Abate è riuscita a fare breccia nel cuore del pubblico, sin dall’inizio è stata infatti la preferita. In molti speravano che Giulio Raselli la scelgliesse, ma con il passare del tempo molti hanno cambiato idea, preferivano vederla sul trono piuttosto che vederla andare via insieme a Giulio. Anche Gianni Sperti, che sperava fosse lei la scelta di Raselli, nel giorno della scelta ha detto di aver cambiato ideo. L’opinionista aveva svelato che sperava che Giulio scegliesse Giulia ... nonsolo.tv

