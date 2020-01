Una Vita, anticipazioni puntate spagnole: due personaggi verranno uccisi? (Di domenica 26 gennaio 2020) anticipazioni Una Vita, puntate straniere: Telmo e Lucia in pericolo Nelle puntate italiane di Una Vita fra Guillermo, il mentore di Telmo, tornerà ad Acacias 38 ma presto per lui le cose si metteranno male. Il sacerdote verrà infatti ucciso da Filo, lo scagnozzo di Batan, e per l’omicidio verrà incolpata Ursula Dicenta. Fabiana infatti testimonierà di aver visto la donna litigare con il il prelato poco prima della sua morte. Nelle puntate spagnole di Una Vita, Agustina aiuterà però Mendez a scoprire che dietro l’omicidio di Guillermo si nasconde Filo. In assenza di prove tangibili sulla sua colpevolezza, il commissario non potrà arrestarlo. Solo in flagranza di reato Mendez potrà mettere le manette ai polsi del malvivente. Le anticipazioni spagnole di Una Vita svelano che Telmo e Lucia architetteranno un piano per incastrare Filo, ma questo li metterà a rischio. Una ... lanostratv

ivanscalfarotto : Una Regione ben amministrata fa la differenza per i suoi cittadini. Gli asili, la salute, i trasporti: ha un impat… - matteosalvinimi : #Salvini a #Ravenna: Sono orgoglioso di avere la vostra fiducia. Per questo Paese sono pronto a dare anche la VITA.… - nzingaretti : Grazie a tutte e a tutti per quello che avete fatto in queste settimane e per quello che farete nelle prossime 48 o… -