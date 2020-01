UNA VITA, anticipazioni puntata di lunedì 27 e martedì 28 gennaio 2020 (Di domenica 26 gennaio 2020) anticipazioni puntata 918 di Una VITA di lunedì 27 e martedì 28 gennaio 2020: Frate Guillermo assicura a Samuel che lo aiuterà… Dopo il bacio che c’è stato tra di loro, Lucia e Padre Telmo tentano di eVITArsi. Ma non solo: il sacerdote non trova più pace e comincia a praticare il digiuno… Lucia vorrebbe il perdono di Telmo per il bacio, anche se in realtà non è pentita del gesto… Liberto combatterà in due incontri di pugilato… Casilda intende svelare a Ceferino tutta la verità… Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo UNA VITA, anticipazioni puntata di lunedì 27 e martedì 28 gennaio 2020 su Tv Soap. tvsoap

ivanscalfarotto : Una Regione ben amministrata fa la differenza per i suoi cittadini. Gli asili, la salute, i trasporti: ha un impat… - acmilan : ? UNHCR lancia la raccolta fondi “Mettiamocelo in testa: un bambino rifugiato che non va a scuola non rischia di pe… - matteosalvinimi : #Salvini a #Ravenna: Sono orgoglioso di avere la vostra fiducia. Per questo Paese sono pronto a dare anche la VITA.… -