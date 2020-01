Ultimi sondaggi politico elettorali, boom di Fratelli d’Italia, tengono M5S e Lega, giù Pd e Italia Viva (Di domenica 26 gennaio 2020) Un incredibile balzo in avanti quello fatto registrare in queste settimane da Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni dopo anni al 3 massimo 4% registra, secondo i sondaggi di Termometro politico, un notevole balzo in avanti. Il partito di Giorgia Meloni si avvicina sempre più al traguardo prefissato dalla propria leader, raggiungere e superare il M5S. Al momento Fratelli d’Italia si attesta all’11,1% delle intenzioni di voto contro il Movimento Cinque Stelle che in questa ultima settimana ha fatto registrare un incremento dell’0,2% che si attesta al 15,8%. Una distanza di soli quattro punti che potrebbe essere colmata nei prossimi mesi. Mentre il M5S sta vivendo un momento di grande appannamento politico, ad attestarlo le dimissioni da capo politico di Luigi Di Maio, Fratelli d’Italia è un partito in fortissima crescita capeggiato da una leader che attira la ... baritalianews

