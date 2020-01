Ufologi in fermento: avvistati UFO nei cieli italiani, diverse segnalazioni. Ecco il VIDEO e i risultati delle indagini (Di domenica 26 gennaio 2020) “Quello strano oggetto sembrava enorme e si accendeva e spegneva , ma ogni volta che si accendeva si trovava in una posizione diversa dalla prima“. “Buongiorno sig. Maggioni le scrivo in quanto ho osservato nella tarda serata di ieri (23/01/2020) uno strano oggetto molto luminoso, lampeggiava ed era stazionario poi ha accelerato ed è andato in direzione mare verso Arenzano“. “Buonasera associazione A.R.I.A scrivo per segnalare la presenza di due strani oggetti in cielo verso Madonna degli Angeli, luminosissimi e grandi a tratti si spengono, sapete dirmi di cosa si tratta? Ci sono state altre segnalazioni? Sono le 19:15“. Sono queste le segnalazioni che l’Associazione Ricerca Italiana Aliena (A.R.I.A) fondata dall’ufologo ligure Angelo Maggioni e da Antonio Bianucci, riceveva tra la sera del 23 e la mattina del 24 gennaio, in merito ... meteoweb.eu

