Torino: Iago Falque non convocato per il ritiro, cessione vicina (Di domenica 26 gennaio 2020) Zaza è nel mirino del Villarreal e potrebbe lasciare il club nella settimana decisiva (quella che si avvicina alla chiusura della sessione invernale delle trattative), Bonifazi già ha fatto le valigie e indosserà la maglia della Spal. C'è un terzo calciatore che sta per lasciare il Torino: è Iago Falque, sulle cui tracce c'è sempre la formazione di Semplici che cerca rinforzi per trarsi d'impaccio dalla zona retrocessione. fanpage

