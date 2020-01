Torino-Atalanta, Mazzarri ai giornalisti: “Inutile che mi facciate domande, siamo indifendibili” (Di domenica 26 gennaio 2020) È un Walter Mazzarri evidentemente deluso quello che si è presentato ieri sera in conferenza stampa dopo la sconfitta interna del Torino per 7 a 0 contro l’Atalanta: “Sono venuto qui – ha detto il tecnico granata – per il rispetto che ho nella stampa. È inutile che mi facciate domande, siamo indifendibili. La squadra va in ritiro a tempo indeterminato”. L'articolo Torino-Atalanta, Mazzarri ai giornalisti: “Inutile che mi facciate domande, siamo indifendibili” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

