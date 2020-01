Torino-Atalanta, Fifa o Pes? Mazzarri dalle stelle alle stalle, salvate Sirigu: storia di un risultato “folle” (Di domenica 26 gennaio 2020) Torino-Atalanta 0-7. No, non è una partita alla play station, è quello che è successo ieri sera nel campionato di Serie A. Tre gol di Ilicic, uno dei quali da centrocampo (per gentile concessione di un calciatore del Torino), due di Muriel nel finale oltre alle firme di Gosens e Zapata. Serata da dimenticare per la squadra di Mazzarri e sconfitta record per i granata, che sono riusciti ad eguagliare il risultato patito nel 1950 ad opera del Milan. Quella volta, però, si giocava in trasferta. Il tecnico non ha usato alibi nel post-partita: “Prestazione indifendibile“. E infatti i suoi giocatori hanno previsto le parole del mister e per 90 minuti non hanno difeso. E pensare che Cairo in estate disse: “la difesa del Torino non ce l’ha nemmeno la Juventus“. E menomale, diranno i tifosi bianconeri. I tifosi granata non sapevano cosa dire guardando la loro ... calcioweb.eu

