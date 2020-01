Terremoto in Turchia, estratte vive una donna e una bambina di 2 anni (Di domenica 26 gennaio 2020) Dopo il Terremoto che ha colpito la città di Elazig, in Turchia, che ha ucciso almeno 35 persone, non si fermano le azioni di ricerca di possibili sopravvissuti al disastro. I soccorritori hanno lavorato senza sosta per tutta la notte riuscendo a salvare più di 45 persone, tra queste sono state estratte vive anche una donna di 35 anni, Ayse Yildiz, e la figlia Yusra di 2 anni. Erano rimaste intrappolate sotto le macerie dei palazzi crollati per 28 ore, con le temperature che erano scese al di sotto dello zero. I soccorritori avevano sentito le loro urla e da subito si sono messi all’opera per portarle in salvo, lavorando per diverse ore. Il marito della donna non ce l’ha fatta ed è morto. 3.500 esperti di salvataggio si sono arrampicati sugli edifici distrutti per raggiungere i sopravvissuti. Terremoto in Turchia: i dati Il Terremoto, di magnitudo 6.8, che ha colpito la ... notizie

