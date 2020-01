Terremoto in Turchia: estratte vive dalle macerie madre e figlia di 2 anni (Di domenica 26 gennaio 2020) Il bilancio delle vittime del Terremoto che ha colpito la Turchia orientale il 24 gennaio continua a salire. La scossa di magnitudo 6.8 ha distrutto la provincia di Elaziğ, dove le squadre di soccorso sono ancora a lavoro per estrarre i superstiti da sotto le macerie. Tra questi, una madre e una bambina di 2 anni sono state salvate da un palazzo crollato nel quartiere Mustafa Pasa. Turchia, salvate madre e figlia dalle macerie Sono passate quasi 48 ore dal Terremoto che ha colpito l’Anatolia orientale, ma la speranza continua a guidare gli sforzi delle centinaia di squadre di soccorso. A Elazig una donna di 35 anni con la figlia di 2 anni sono state salvate dopo che i soccorritori hanno sentito le loro grida da sotto le macerie. Dopo diverse ore passate con temperature sotto lo zero, madre e figlia sono state tratte in salvo, come mostra un video pubblicato dall’account twitter ... thesocialpost

