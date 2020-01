Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: JESSICA si innamora di HENRY! E lui… (Di domenica 26 gennaio 2020) L’amore è imprevedibile, ma mai come questa volta le frecce di Cupido colpiranno in modo più che mai sorprendente. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore assisteremo infatti alla nascita di una nuova love story tra due personaggi che non potrebbero essere più diversi tra loro: JESSICA Bronckhorst (Isabell Ege) e Henry Achleitner (Patrick Dollmann). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Henry impedisce a JESSICA di rapire Luna Henry impedisce a JESSICA di fuggire con Luna, Tempesta d’amore © ARD (Screenshot) Fin dal suo arrivo al Fürstenhof la vita sentimentale di JESSICA è stata un vero disastro: dopo aver in tutti i modi tentato di legare a sé Viktor (Sebastian Fischer), ha provato a fare la stessa cosa con Paul (Sandro Kirtzel), ma il rapporto tra quest’ultimo e Romy ... tvsoap

