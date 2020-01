Taylor Swift ha sofferto di disturbi alimentari, la rivelazione choc nel documentario Netflix: ecco cosa ha detto (Di domenica 26 gennaio 2020) Uscirà il 31 gennaio il documentario sulla carriera della pop star statunitense Taylor Swift. Il progetto, prodotto e distribuito da Netflix è ormai attesissimo da tutti i fan dell’artista che non vedono l’ora di scoprire il backstage della vita privata di Miss Americana. Quest’ultimo è proprio il titolo del documentario, tratto dall’omonimo brano presente sulla tracklist dell’ultimo album della Swift: Lover. All’interno del documentario la bellissima trentenne, originaria della Pennsylvania, ha parlato per la prima volta di un argomento estremamente intimo e delicato: i disturbi alimentari. Il lungometraggio, presentato in anteprima al Sundance Film Festival, in Utah, ha raccolto delle parole davvero importanti riguardo la vita privata della splendida Taylor Swift. Ecco quanto ella stessa ha dichiarato: Se sei abbastanza magra, allora non ... trendit

NetflixIT : Dimenticate tutto quello che credete di sapere su Taylor Swift. #MissAmericana dal 31 gennaio, solo su Netflix. - trash_italiano : Pensavo ci fosse Taylor Swift dietro il vetro :( #GFVIP - jokersdolly : RT @onabedofroses: Per me Taylor Swift ha vinto tutto e sarà ufficialmente la Madonna del ventunesimo secolo. Perché non si cambia il mond… -