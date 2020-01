Svolta storica in Arabia Saudita: Israele potrà circolare sul territorio (Di domenica 26 gennaio 2020) Nelle ultime ore sta facendo il giro del mondo una notizia di notevole importanza storica: da oggi, per la prima volta nella storia del Paese, i cittadini israeliani potranno viaggiare in Arabia Saudita. Una Svolta storica Ad annunciarlo è stato il Ministro dell’Interno israeliano Arye Dery, il quale ha firmato una direttiva, in accordo con il ministero della Difesa, introducendo questa incredibile novità per il Paese. Il quotidiano israeliano Haaretz ha dichiarato che suddetta decisione è stata presa già da svariate settimane. Israel officially allows Israelis to travel to Saudi Arabia https://t.co/5tj18oualD— Haaretz.com (@haaretzcom) January 26, 2020 Le condizioni dell’accordo La notizia è stata diffusa poche ore fa e rappresenta un’enorme novità, dal momento che per la prima volta nella storia del Paese gli israeliani potranno viaggiare anche in Arabia Saudita, ... thesocialpost

