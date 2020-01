Suso, mercato vivo: trattativa in corso tra il Milan e il Siviglia (Di domenica 26 gennaio 2020) Il Milan sta trattando la cessione di Suso con il Siviglia. Dialoghi in corso tra le parti per trovare la formula giusta per l'operazione. I rossoneri vorrebbero cedere il giocatore a titolo definitivo, possibile un prestito di 18 mesi con riscatto obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni. Valutazione complessiva: 25 milioni. fanpage

sportli26181512 : #Calciomercato #Milan Suso, mercato vivo: trattativa in corso tra il Milan e il Siviglia: Il Milan sta trattando la… - PieAgo95 : ULTIM’ORA #MERCATO ?? - #Suso è vicinissimo al #Siviglia. Trovato l’accordo tra il #Milan e il club spagnolo… - PauloCs06917676 : RT @NicoSchira: Mercato ad incastri per il #Milan: priorità esterno offensivo per rimpiazzare #Suso vicino al #Sevilla. Contatti in corso c… -