SuperG Bansko 2020 sci alpino: orario d’inizio, tv, streaming, pettorali di partenza (Di domenica 26 gennaio 2020) Si chiude una tre giorni semplicemente da leggenda per l’Italia. Venerdì le otto azzurre a punti nella prima discesa (Brignone seconda), poi ieri una clamorosa e pazzesca tripletta nella seconda discesa con la prima vittoria in carriera di Elena Curtoni davanti a Marta Bassino e Federica Brignone. Oggi ci sarà il SuperGigante e le azzurre vogliono ancora una volta essere protagoniste su una pista che ormai sta regalando emozioni ad ogni discesa. Di seguito il programma completo del super-G di Bansko, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La gara sarà trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. SUPER-G Bansko 2020: PROGRAMMA E ORARI D’INIZIO DOMENICA 26 GENNAIO: 09.15 SuperG femminile a Bansko SUPER-G Bansko 2020 COME ... oasport

aquila1968 : La gara prenderà il via alle 09.15 di domani mattina. Otto le azzurre in gara, ancora una volta non ci sarà Sofia G… - zazoomblog : Sci alpino startlist e pettorali di partenza superG Bansko 2020: programma orario e tv - #alpino #startlist… - SkiToday_it : Bansko: niente superG domani per Sofia Goggia, altro turno di riposo -