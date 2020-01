“Sta zitto!”. C’è posta per te, Federica asfalta Salvatore. E in studio succede il finimondo (Di domenica 26 gennaio 2020) Abbiamo già assistito al grande successo della scorsa settimana di C’è Post Per Te, quando in puntata ha fatto il suo ingresso Johnny Deep. L’attore ha portato in studio un’ondata di commozione, mostrando empatia verso la storia di Sara e dei suoi figli. Un momento televisivo decisamente unico nel suo genere, di cui bisogna ringraziare l’eccellente conduzione della reginetta della tv Maria De Filippi. Cosa sarà successo, invece, questo sabato sera? Scopriamolo insieme. Ospiti della conduttrice sono stati l’attrice Giulia Michelini e la star internazionale Antonio Banderas, protagonisti delle storie più emozionanti della serata. Una puntata ricca di sorprese. A chiuderla Giulia Michelini con un pianto spontaneo per la storia di Marisa e Francesco. La ragazza è malata di sclerosi multipla, lui è innamoratissimo e premuroso. Sua moglie vuole ringraziarlo per il ... caffeinamagazine

