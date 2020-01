Sondaggi fasulli sulle elezioni in Emilia-Romagna: la condanna del Pd (Di domenica 26 gennaio 2020) Domenica 26 gennaio vede come protagonista in tutta Italia le elezioni regionali in Emilia-Romagna. Nonostante Salvini abbia rotto il silenzio elettorale con un tweet su Twitter, per qualsiasi iniziale conteggio dei voti bisognerà attendere il primo spoglio alle urne. Emilia-Romagna: la denuncia del Pd In un clima di attesa per i primi risultati previsti per questa sera, il Partito Democratico denuncia la presenza di Sondaggi falsi sulla piattaforma di Twitter. Infatti, sul profilo ufficiale del partito, dichiarano: “In questo esatto momento stanno girando Sondaggi farlocchi, smentiti persino dalle agenzie che ne portano il nome. Qualcuno sta giocando sporco. Qualcuno sta tentando di ingannare e manipolare le persone pensando che siano stupide.Vi sveliamo un segreto: non lo sono. L’Emilia-Romagna è terra di gente che non si fa prendere in giro. L’Emilia-Romagna è terra ... notizie

