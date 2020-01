Snowboard, Italia seconda nella gara a coppie di Piancavallo. Ochner e Bagozza sul podio in Coppa del Mondo (Di domenica 26 gennaio 2020) Nadya Ochner e Daniele Bagozza hanno conquistato un prezioso secondo posto nella gara a squadre di Snowboard parallelo che è andata in scena a Piancavallo, prova valida per la Coppa del Mondo 2020. Gli azzurri sono semplicemente stati strepitosi di fronte al proprio pubblico e si sono dovuti arrendere soltanto in finale a Germania 1 di Ramona Hofmeister e Stefan Baumeister, precedendo Austria 1 di Claudia Riegler e Andreas Promegger. Questo bel risultato conferma l’eccellente stagione della nostra Nazionale che festeggia in casa dopo il secondo posto ottenuto ieri da Roland Fischnaller in PSL (il veterano è in fuga nella classifica generale). In pista anche altri tre binomi azzurri: Sindy Schmalzl e Maurizio Bormolini si sono fermati in decima piazza dopo essere stati eliminati ai quarti di finale proprio da Ochner/Bagozza, Lucia Dalmasso ed Edwin Coratti diciottesimi, Aline ... oasport

