Slittino naturale, Coppa del Mondo Deutschnofen 2020: l’Italia vince la prova a squadre, Pigneter e Gruber a podio nel singolo (Di domenica 26 gennaio 2020) Ancora ottimi risultati nella seconda ed ultima giornata della tappa di Deutschnofen (Italia) valevole per la Coppa del Mondo di Slittino naturale 2019-2020. L’Italia ha vinto la gara nella prova a squadre, quindi ha piazzato due atleti sul podio nella prova individuale. Nel singolo maschile infatti il successo è andato all’austriaco Thomas Kammerlander con il tempo di 1:49.49 (54.76 e 54.73) precedendo gli azzurri Patrick Pigneter di 14 centesimi e Alex Gruber di 24. Quarta posizione per il russo Grigory Bukin a 28 centesimi, quinta e sesta per gli austriaci Michael Scheikl e Florian Clatzl staccati, rispettivamente, di 73 centesimi e 1.23, quindi settimo il nostro Florian Clara a 1.34, ottavo il russo Aleksandr Egorov a 1.42, nono l’austriaco Christian Schopf a 1.74, quindi completa la top ten il nostro Matthias Lambacher a 2.37. CLASSIFICA CDM Slittino naturale ... oasport

