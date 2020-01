Sky | il Napoli aumenta l’offerta per Petagna

Sky – Le ultime di formazione Napoli : Meret dal 1' - dubbio a centrocampo : Sky scrive la probabile formazione del Napoli contro la Juventus: Napoli (4-3-3): Meret, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. L'articolo Sky – Le ultime di formazione Napoli: Meret dal 1′, dubbio a centrocampo proviene da ForzAzzurri.net.

Napoli-Juventus - sfida ad alta tensione : live su Sky : Napoli-Juventus non può mai essere considerata una sfida come tutte le altre visto che nelle ultime stagioni sono state le due squadre a lottare per il titolo poi puntualmente vinto dai bianconeri, ma mai come questa volta la gara regalerà emozioni particolari ad alcuni dei protagonisti. E’ il caso di Maurizio Sarri, oggi sulla panchina […] L'articolo Napoli-Juventus, sfida ad alta tensione: live su Sky è stato realizzato da Calcio e ...

Sky : probabili formazioni di Napoli-Juve - Meret tra i pali - Fabian Ruiz e non Lobotka : Manca poco per il fischio d’inizio di Napoli-Juventus. Il Napoli di Gattuso è alla ricerca di una conferma dopo la vittoria contro la Lazio in Coppa Italia, mentre la Juve di Sarri cerca l’allungo sull’Inter che ha pareggiato contro il Cagliari. Dopo la conferma dell’assenza di Ospina non ci sono oramai dubbi che sarà Meret tra i pali, come confermano a Sky Sport. In difesa torna a disposizione Mario Rui (di rientro ...

Napoli-Juventus ore 20.45 su Sky : dove vedere la partita in tv e streaming : Napoli-Juventus si gioca domenica 26 gennaio alle 20.45 allo stadio San Paolo. La partita è in programma nel palinsesto televisivo di Sky e sarà possibile vederla in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 satellite). Ecco come vederla anche in streaming.Continua a leggere

Calcio in tv oggi e stasera : Inter-Cagliari su DAZN - Roma-Lazio e Napoli-Juventus su Sky : Domenica 26 gennaio: le partite di Calcio in tv oggi e stasera, anche in diretta streaming. Grande giornata di Serie A: apre Inter-Cagliari (DAZN), poi il derby Roma-Lazio (Sky) e in serata Napoli-Juventus (Sky). Nel resto d'Europa in campo tante grandi tra le partite di FA Cup, Liga, Ligue 1 e Bundesliga.Continua a leggere

Napoli-Juventus - probabili formazioni Sky : Giovanni Di Lorenzo ancora centrale : La redazione di Sky Sport ha proposto sul suo sito le probabili formazioni per il prossimo incontro tra Napoli e Juventus, in programma domani sera al San Paolo. All’andata finì 4-3 per i bianconeri dopo un secondo tempo mirabolante. Gli azzurri rimontarono lo svantaggio di 3 reti, per poi regalare quella del successo dei padroni di casa con un autogoal di Kalidou Koulibaly. Per il Napoli, secondo Sky, in porta dovrebbe esserci David ...

Sky : Preso Politano - il Napoli potrebbe trattenere anche Llorente : Politano viene, e resta anche Llorente. Almeno queste potrebbero essere le intenzioni del Napoli. Sky conferma l’accordo tra il Napoli e l’attaccante dell’Inter ma svela che “nella trattativa al momento non dovrebbe rientrare Fernando Llorente. Infatti, “il Napoli non vorrebbe privarsi dello spagnolo, anche per via dei problemi fisici di Dries Mertens”. Per Sky a questo punto l’Inter starebbe virando su ...

Sky : Napoli-Juve - per Maksimovic solo panchina. Demme - Zielinski e Fabian al centro : L’inviato Sky a Castel Volturno, Francesco Modugno, ha dato le ultime notizie di formazione per Napoli-Juventus. Tra i calciatori del Napoli ancora infortunati, stando a quanto dichiarato, recupererà soltanto Maksimovic, “ma soltanto per la panchina”. In difesa Gattuso schiererà Manolas e Di Lorenzo centrali, con, ai lati, Hysaj e Mario Rui. “Tra i pali vedremo ancora Ospina, perché l’idea di Gattuso è che bisogna ...

Sky UK – Il Napoli su Kolasinac dell’Arsenal! : Sky UK – Sead Kolasinac, terzino sinistro dell’Arsenal, è un obiettivo di mercato del Napoli... L'articolo Sky UK – Il Napoli su Kolasinac dell’Arsenal! proviene da ForzAzzurri.net.

Ultim’ora Sky – Politano sarà un calciatore del Napoli : Ultim’ora Sky – Per Politano al Napoli è questione di poche ore Luca Marchetti, giornalista... L'articolo Ultim’ora Sky – Politano sarà un calciatore del Napoli proviene da ForzAzzurri.net.

Serie A - big match tra Napoli e Juventus : la sfida live su Sky : Napoli Juventus Sky o DAZN – Neanche il tempo di festeggiare la conquista delle semifinali di Coppa Italia, che Napoli e Juventus tornano in campo per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A. Le formazioni di Sarri e Gattuso si sfidano al San Paolo di Napoli, in un match carico di aspettative. […] L'articolo Serie A, big match tra Napoli e Juventus: la sfida live su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Sky Sport – Inter e Napoli continuano a parlare di Vecino e Allan : Sky Sport conferma l’asse Napoli-Inter non solo per Politano. Come rivelato ieri sera i due club starebbero parlando anche di un possibile scambio Allan-Vecino. Potrebbe essere una nuova possibilità per l’uruguaiano che con Conte non ha mai avuto il giusto feeling Nelle ultime ore è spuntata una nuova idea, che prevede un possibile scambio fra Allan e Matias Vecino. Fra le parti ci sono stati i primi contatti, che potrebbero ...

Di Marzio (Sky) : Politano al Napoli per 25 milioni - Llorente all’Inter : A questo punto pare fatta. Gianluca Di Marzio a Sky – Speciale Calciomercato – annuncia che è praticamente fatto l’affare Inter e Napoli per il trasferimento di Matteo Politano. La formula è quella del prestito di 18 mesi più obbligo di riscatto a 25 milioni. All’Inter andrà Llorente che lascia Napoli dopo pochi mesi. Raggiungerà i nerazzurri di Conte con la formula del prestito secco. Non c’è ancora ...

Sky : la Roma non pareggia l’offerta del Napoli per Politano : È ripartita da ieri sera la trattativa tra l’Inter e il Napoli per Politano. Il club di De Laurentiis è tornato all’attacco per l’attaccante dopo il fallimento dello scambio con Spinazzola, con una nuova offerta. Politano, che continuava a sognare la Roma, sperava in una controfferta dei giallorossi che non sarebbe arrivata. Lo conferma Sky Sport che riporta anche le cifre di massima a cui si dovrebbe chiudere ...