Sissy Trovato Mazza, i familiari: “Proveremo che non si è suicidata” (Di domenica 26 gennaio 2020) Patrizia, la sorella di Sissy Trovato Mazza, l’agente di polizia penitenziaria deceduta a Taurianova (Reggio Calabria) lo scorso 12 gennaio dopo due anni di agonia, non si arrende. La donna ha dichiarato che lei e la sua famiglia continueranno a combattere per avere giustizia e comprendere cosa sia realmente accaduto alla povera ragazza. Sono ancora molti i misteri dietro la morte della 29enne. I familiari non riescono ancora a farsi una ragione per quanto accaduto più di 3 anni fa alla loro amata Sissy. Sissy Trovato Mazza: uccisa da un proiettile in ospedale Sissy Trovato Mazza era in servizio quando una pallottola la raggiunse alla testa. La sorella Patrizia ha detto che in quel momento, la giovane stava espletando i suoi doveri professionali, come sempre. Dopo due anni di lotta tra la vita e la morte, Sissy è spirata il 12 gennaio dello scorso anno a Taurianova (Reggio ... kontrokultura

