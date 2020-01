Si arrampica sul balcone perché ha dimenticato le chiavi di casa, cade e muore (Di domenica 26 gennaio 2020) Tragico incidente nella notte a Vigolo (Bergamo), in via Roma: un uomo è morto cadendo dal balcone di casa, sul quale si stava arrampicando perché pare che avesse dimenticato le chiavi di casa. Il 38enne stava cercando di salire sul terrazzo per entrare in casa, ma è scivolato ed ha impattato con violenza col terreno. Sul posto i carabinieri e il 118: i sanitari giunti immediatamente sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso.L'articolo Si arrampica sul balcone perché ha dimenticato le chiavi di casa, cade e muore Meteo Web. meteoweb.eu

